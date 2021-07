Про це повідомляє телеканал CNN.

Велика частина яскравого муралу, намальованого на стіні порожньої будівлі, була зруйнована, коли шар цегли, прикріплений до будівлі, звалився.

“У нас є кілька свідків на місці події, які сказали, що бачили, як блискавка вдарила в будівлю й обвалилася стіна”, – сказав лейтенант Пол Девіс, співробітник відділу громадської інформації департаменту поліції Толедо.

Хоча в цьому районі був сильний шторм, міський будівельний інспектор Х’ю Куган вважає, що обвалення, мабуть, було результатом природного руйнування.

“Це був просто вік. Вона просто рухнула. Це трапляється зі старими будівлями”, – сказав він.

Художник Девід Росс намалював мурал у липні минулого року після того, як Джордж Флойд був задушений поліціянтом.

Мер Толедо Уейд Капшукевіч заявив, що графіті буде відновлено.

“Ми будемо працювати з Комісією по мистецтву і художником, щоб переконатися, що нова фреска зможе замінити стару, щоб можна було почути послання, яке лежить в основі цього твору мистецтва”, – сказав він.

Some cleanup has occurred at the George Floyd mural but much of the debris remains. Lots of folks driving by to look at the damage this morning. ⁦@toledonews⁩ pic.twitter.com/qB9fFNnmQh

— Kaitlin Durbin (@njKaitlinDurbin) July 14, 2021