Про це повідомляє телеканал CNN.
Велика частина яскравого муралу, намальованого на стіні порожньої будівлі, була зруйнована, коли шар цегли, прикріплений до будівлі, звалився.
“У нас є кілька свідків на місці події, які сказали, що бачили, як блискавка вдарила в будівлю й обвалилася стіна”, – сказав лейтенант Пол Девіс, співробітник відділу громадської інформації департаменту поліції Толедо.
Хоча в цьому районі був сильний шторм, міський будівельний інспектор Х’ю Куган вважає, що обвалення, мабуть, було результатом природного руйнування.
“Це був просто вік. Вона просто рухнула. Це трапляється зі старими будівлями”, – сказав він.
Художник Девід Росс намалював мурал у липні минулого року після того, як Джордж Флойд був задушений поліціянтом.
Мер Толедо Уейд Капшукевіч заявив, що графіті буде відновлено.
“Ми будемо працювати з Комісією по мистецтву і художником, щоб переконатися, що нова фреска зможе замінити стару, щоб можна було почути послання, яке лежить в основі цього твору мистецтва”, – сказав він.
Some cleanup has occurred at the George Floyd mural but much of the debris remains. Lots of folks driving by to look at the damage this morning. @toledonews pic.twitter.com/qB9fFNnmQh
— Kaitlin Durbin (@njKaitlinDurbin) July 14, 2021
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.