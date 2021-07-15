Влада Толедо, штат Огайо, заявила, що планує відновити мурал на честь Джорджа Флойда після його обвалення.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Велика частина яскравого муралу, намальованого на стіні порожньої будівлі, була зруйнована, коли шар цегли, прикріплений до будівлі, звалився.

“У нас є кілька свідків на місці події, які сказали, що бачили, як блискавка вдарила в будівлю й обвалилася стіна”, – сказав лейтенант Пол Девіс, співробітник відділу громадської інформації департаменту поліції Толедо.

Хоча в цьому районі був сильний шторм, міський будівельний інспектор Х’ю Куган вважає, що обвалення, мабуть, було результатом природного руйнування.

“Це був просто вік. Вона просто рухнула. Це трапляється зі старими будівлями”, – сказав він.

Художник Девід Росс намалював мурал у липні минулого року після того, як Джордж Флойд був задушений поліціянтом.

Мер Толедо Уейд Капшукевіч заявив, що графіті буде відновлено.

“Ми будемо працювати з Комісією по мистецтву і художником, щоб переконатися, що нова фреска зможе замінити стару, щоб можна було почути послання, яке лежить в основі цього твору мистецтва”, – сказав він.