В оперативному командуванні "Південь" заявили, що вже сьогодні увечері будуть нові хороші новини щодо Херсонської області.

Про це в етері телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

За її словами, на Херсонщині українські захисники продовжують йти вперед та закріплюються на позиціях.

“Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини”, – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що на правому березі Дніпра, попри заяви міноборони РФ щодо “повного виведення військ”, залишається чимало окупантів. ЗСУ беруть росіян у полон, поповнюючи обмінний фонд, а їхня техніка стає для ЗСУ “російським ленд-лізом”.

Зокрема українські захисники заволоділи російськими артилерійськими системами, бронетехнікою і танками.

“Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів”, – сказала Гуменюк.