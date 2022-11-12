Про це в етері телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.
За її словами, на Херсонщині українські захисники продовжують йти вперед та закріплюються на позиціях.
“Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини”, – сказала Гуменюк.
Вона також додала, що на правому березі Дніпра, попри заяви міноборони РФ щодо “повного виведення військ”, залишається чимало окупантів. ЗСУ беруть росіян у полон, поповнюючи обмінний фонд, а їхня техніка стає для ЗСУ “російським ленд-лізом”.
Зокрема українські захисники заволоділи російськими артилерійськими системами, бронетехнікою і танками.
“Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів”, – сказала Гуменюк.
Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку масштабні бойові дії російсько-української війни припиняться. Однак Україна, після звільнення від росіян міста Херсон, не бажає припиняти контрнаступ.