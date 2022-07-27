Пізно ввечері 26 липня у соцмережах почали повідомляти про удар ракетний удар українських військових по Антонівському мосту, що на території тимчасово окупованої Херсонської області. Однак лише вранці, 27 липня, цю інформацію підтвердили в ОК "Південь".

Про це повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

Вона заявила, що дійсно, ввечері 26 липня було завдано удару по Антонівському мосту і наголосила, що хороші звістки з Херсонської області будуть надходити й надалі, оскільки ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі шляхи російських окупантів.

“У нас все йде вперед. Ми рухаємося за тими стратегічними напрямками, які собі окреслили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогові”, – сказала Наталія Гуменюк.

Варто зауважити, що Антонівський міст є основним елементом постачання для російських підрозділів у Херсон через лівобережжя.

Після перших повідомлень про вибухи на мості росіяни заперечували, що він зазнав пошкоджень та наполягали, що ракети начебто збила їхня ППО.

Однак вже вранці окупаційна влада Херсонщини визнала – Антонівський міст пошкоджено і рух по ньому перекрито.

Зокрема у коментарі пропагандистському РИА-Новости колаборант, ставленик росіян Кирило Стемоусов заявив, що рух мостом перекрито, однак це не повпливає на життя цивільних. А от для окупаційних військ РФ, за його словами, побудовано понтонні переправи.

ДОВІДКА: Антонівський автомобільний міст — міст через Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.