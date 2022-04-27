Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
На горизонті з’явився танкер “Міленіум Спіріт” без екіпажу. Неподалік від нього зафіксували некеровані баржі, які забрало в море.
Проте повернути судна неможливо, оскільки російські військові з технікою блокують судноплавство. Тому існує ймовірність, що жителі Одеської області будуть бачити їх неодноразово. До узбережжя Одеси не підходили російські кораблі.
У повідомленні зазначили, що ситуація на морі знаходиться під постійним контролем Збройних сил України. Через блокування росіянами північно-західної частини Чорного моря та загрози атаки цивільне судноплавство не здійснюється.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Херсоні офіцери ФСБ намагаються примусово евакуйовувати іноземців, аби потім зняти з ними пропагандистський матеріал як з “вдячними за порятунок”.
- 27 квітня російські війська вдруге вдарили ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.