Вранці біля берегів Одеси побачили кілька суден, тому спочатку припустили, що вони російські. Виявилося, що на рейді перебувають молдавський танкер та кілька барж.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

На горизонті з’явився танкер “Міленіум Спіріт” без екіпажу. Неподалік від нього зафіксували некеровані баржі, які забрало в море.

Проте повернути судна неможливо, оскільки російські військові з технікою блокують судноплавство. Тому існує ймовірність, що жителі Одеської області будуть бачити їх неодноразово. До узбережжя Одеси не підходили російські кораблі.

У повідомленні зазначили, що ситуація на морі знаходиться під постійним контролем Збройних сил України. Через блокування росіянами північно-західної частини Чорного моря та загрози атаки цивільне судноплавство не здійснюється.