Джерело: Оперативне командування “Південь”
Крім ракетно-дронового удару вночі ворог вдарив з тактичної авіації керованою авіабомбою по обласному центру Херсонщини. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.
Продовжував ворог застосовувати й ударні безпілотники по правобережжю і артилерію. За добу здійснив понад 90 обстрілів, застосувавши близько 500 снарядів. Також під ворожим вогнем опинилися Зміївка, Тягинка, Милове. Зруйновано кілька приватних будинків і будівель. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей.
Протягом сьогоднішнього дня ворог продовжував обстріли і авіаційні удари по правобережжю.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами влучно проведено комплекс контрбатарейних заходів та скорочено ворожу орду на 49 окупантів, чотири човни, вісім одиниць автобронетехніки, два безпілотних розвідники і один ударний. Отримано додаткову інформацію про результативну роботу напередодні: ще – 18 росіян”, – зазначили у пресслужбі.
Тим часом в Чорному морі ворог проводить ротацію та маневри ракетоносіями.
Станом на вечір, на бойовому чергуванні залишилося два надводних ракетоносії, загальний залп — до 16 “Калібрів”. Рівень ракетної небезпеки — дуже високий.
У пресслужбі закликали свідомо та відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час, станом на 2 липня українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.
- У ніч з 1 на 2 липня російські загарбницькі війська здійснили чергову атаку Києва іранськими безпілотниками типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено і знищено всі ворожі цілі навколо столиці.
- 2 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині тривають важкі бої на усіх напрямках фронту.