Станом на вечір 2 липня ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою та динамічною.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Крім ракетно-дронового удару вночі ворог вдарив з тактичної авіації керованою авіабомбою по обласному центру Херсонщини. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.

Продовжував ворог застосовувати й ударні безпілотники по правобережжю і артилерію. За добу здійснив понад 90 обстрілів, застосувавши близько 500 снарядів. Також під ворожим вогнем опинилися Зміївка, Тягинка, Милове. Зруйновано кілька приватних будинків і будівель. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей.

Протягом сьогоднішнього дня ворог продовжував обстріли і авіаційні удари по правобережжю.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами влучно проведено комплекс контрбатарейних заходів та скорочено ворожу орду на 49 окупантів, чотири човни, вісім одиниць автобронетехніки, два безпілотних розвідники і один ударний. Отримано додаткову інформацію про результативну роботу напередодні: ще – 18 росіян”, – зазначили у пресслужбі.

Тим часом в Чорному морі ворог проводить ротацію та маневри ракетоносіями.

Станом на вечір, на бойовому чергуванні залишилося два надводних ракетоносії, загальний залп — до 16 “Калібрів”. Рівень ракетної небезпеки — дуже високий.

У пресслужбі закликали свідомо та відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.