В оперативному командуванні "Південь" попередили про високу ймовірність нового масованого ракетного удару росіян по території України.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на даний час загроза ракетного удару є високою і він може бути “дуже масованим”.

“Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати”, — зазначила Гуменюк.

Вона додала, що очікування на ракетну атаку – це також один з елементів гібридної війни.

Також вона закликала українців бути готовими до того, що наслідки нової атаки можуть бути довготривалими, адже на їх усунення знадобиться час, а тому громадяни повинні бути готовими до непростої ситуації.