В окупованій Ялті на честь російського Дня захисника Вітчизни, який відзначається 23 лютого, влаштували парад дитячих військово-патріотичних організацій.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

Ялтинські школярі, члени військово-патріотичного руху “Юнармія”, учні кадетських класів, діти з “Школи юних моряків” пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени. Дітей пригостили кашею з польової кухні, яку облаштували співробітники “ялтинського МНС”.

Учні кадетських класів продемонстрували шоу навичок рукопашного бою та танцювальний флешмоб.

Фото: “Крим.Реалії”

Варто зазначити, що українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в включеному Криму.

Юнармійськое рух створено з ініціативи Міноборони Росії і підтримується президентом Росії. Членом “Юнарміі” може стати школяр віком від 11 до 18 років. Юнармійськое рух отримав свій розвиток в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році.