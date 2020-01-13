Про це повідомляється на сторінці організації “Кримська правозахисна група” в Facebook.

Уточнюється, що Гульсум Алієва є дочкою Мусліма Алієва, який був раніше “засуджений” окупаційними російськими властями у справі кримських мусульман.

Повідомляється, що затриману відвезли у відділок так званої російської поліції в Армянську.

На даний момент в відділення виїхав адвокат Еміль Курбедінов для того, щоб надати Алієвій юридичну допомогу.

Також наголошується, що в 2018 році проти Гульсум Алієвої вже було “порушено адміністративну справу” окупаційною владою за статтею “порушення ворожнечі та ненависті”.

Пізніше справу проти активістки було припинено.

Фото: Facebook/Крымская правозащитная группа

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  • Міністерство закордонних справ України направило Туреччині ноту протесту в зв’язку з офіційним прийомом у Стамбулі російської делегації, у складі якої були присутні кримські “депутати”.
  • На прийом Ердоганом російських депутатів також відреагували у Меджлісі кримськотатарського народу, заявивши, що ці  депутати є безпосередніми учасниками злочинів, пов’язаних з незаконною анексією Криму Росією.