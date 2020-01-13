В окупованому Криму була затримана кримськотатарська активістка Гульсум Алієва.

Про це повідомляється на сторінці організації “Кримська правозахисна група” в Facebook.

Уточнюється, що Гульсум Алієва є дочкою Мусліма Алієва, який був раніше “засуджений” окупаційними російськими властями у справі кримських мусульман.

Повідомляється, що затриману відвезли у відділок так званої російської поліції в Армянську.

На даний момент в відділення виїхав адвокат Еміль Курбедінов для того, щоб надати Алієвій юридичну допомогу.

Також наголошується, що в 2018 році проти Гульсум Алієвої вже було “порушено адміністративну справу” окупаційною владою за статтею “порушення ворожнечі та ненависті”.

Пізніше справу проти активістки було припинено.