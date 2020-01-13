Про це повідомляється на сторінці організації “Кримська правозахисна група” в Facebook.
Уточнюється, що Гульсум Алієва є дочкою Мусліма Алієва, який був раніше “засуджений” окупаційними російськими властями у справі кримських мусульман.
Повідомляється, що затриману відвезли у відділок так званої російської поліції в Армянську.
На даний момент в відділення виїхав адвокат Еміль Курбедінов для того, щоб надати Алієвій юридичну допомогу.
Також наголошується, що в 2018 році проти Гульсум Алієвої вже було “порушено адміністративну справу” окупаційною владою за статтею “порушення ворожнечі та ненависті”.
Пізніше справу проти активістки було припинено.
- Раніше посол Туреччини в Україні заявляв, що офіційна Анкара чітко визначила свою позицію в питаннях по Криму і Донбасу.
- Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв російську делегацію, до якої вперше після анексії Криму увійшли “депутати” від півострова.
- Міністерство закордонних справ України направило Туреччині ноту протесту в зв’язку з офіційним прийомом у Стамбулі російської делегації, у складі якої були присутні кримські “депутати”.
- На прийом Ердоганом російських “депутатів“ також відреагували у Меджлісі кримськотатарського народу, заявивши, що ці “депутати“ є безпосередніми учасниками злочинів, пов’язаних з незаконною анексією Криму Росією.