В окремих областях дощі, місцями – грози: прогноз погоди на 25 квітня

За даними синоптиків у вівторок, 25 квітня, у деяких областях очікуються дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході та сході – короткочасні дощі подекуди з грозами. У решті областей – без опадів.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +15…+20 градусів. У східних та західних регіонах – від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше на високогір’ї Карпат, де всього +1…+6 градусів.

У Києві сьогодні вдень без опадів, мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +17 до +19 градусів.