В окремих областях дощі, місцями – грози: прогноз погоди на 25 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході та сході – короткочасні дощі подекуди з грозами. У решті областей – без опадів.
Вітер переважно південний 5-10 м/с.
Вдень у більшості областей повітря прогріється до +15…+20 градусів. У східних та західних регіонах – від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше на високогір’ї Карпат, де всього +1…+6 градусів.
У Києві сьогодні вдень без опадів, мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +17 до +19 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.