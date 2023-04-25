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24 квітня

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В окремих областях дощі, місцями – грози: прогноз погоди на 25 квітня

За даними синоптиків у вівторок, 25 квітня, у деяких областях очікуються дощі, місцями з грозами.

Вівторок, 25 квітня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході та сході – короткочасні дощі подекуди з грозами. У решті областей – без опадів.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +15…+20 градусів. У східних та західних регіонах – від +9 до +14 градусів. Найпрохолодніше на високогір’ї Карпат, де всього +1…+6 градусів.

У Києві сьогодні вдень без опадів, мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +17 до +19 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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