В окремих областях дощі та грози: прогноз погоди на 28 квітня

За даними синоптиків у п'ятницю, 28 квітня, в окремих регіонах України очікуються опади у вигляді дощу. Місцями - грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Короткочасні дощі сьогодні очікуються на Лівобережній частині України. Місцями – з грозами. На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, північний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +10 до +15 градусів. Найтепліше лише на сході, де стовпчики термометрів покажуть від +16 до +21 градуса. Водночас найпрохолодніше – на високогір’ї Карпат – +3…+8 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +12…+14 градусів.