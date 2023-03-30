В окремих областях йтиме дощ зі снігом: прогноз погоди на 30 березня

За даними синоптиків у четвер, 30 березня, у деяких областях очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Водночас у більшості областей - хмарно з проясненням.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на сході, а також у Запорізькій області – сніг з дощем. У решті областей – без опадів.

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

У більшості областей вдень температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів. На Прикарпатті – до +12. Найпрохолодніше на сході, а також у Запорізькій області та у Карпатах, де вдень від +1 до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-10 м/с. Вдень у столиці від +6 до +8 градусів.