В окремих областях невеликі дощі: прогноз погоди на 3 травня

За даними синоптиків у середу, 3 травня, в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також Житомирщині – хмарно з проясненням, місцями невеликий короткочасні дощі, грози. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +16 до +21 градуса.Трохи прохолодніше на заході, де у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів. На високогір’ї Карпат – від +8 до +13 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с.Вдень у столиці близько +20 градусів.