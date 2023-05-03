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В окремих областях невеликі дощі: прогноз погоди на 3 травня

За даними синоптиків у середу, 3 травня, в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

Середа, 3 травня 2023, 07:24
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також Житомирщині – хмарно з проясненням, місцями невеликий короткочасні дощі, грози. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +16 до +21 градуса.Трохи прохолодніше на заході, де у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів. На високогір’ї Карпат – від +8 до +13 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с.Вдень у столиці близько +20 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 3 травня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогоні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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