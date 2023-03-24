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В окремих областях очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 24 березня

За даними синоптиків у пятницю, 24 березня, у деяких областях очікується невеликий дощ.

П’ятниця, 24 березня 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень невеликі опади у вигляді дощу пройдуть у північних областях. На решті території — без опадів, хмарно з проясненням.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей від +13 до +18 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті — до +21. На високогір’ї Карпат та узбережжі морів від +8 до +13 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +15 до +17 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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