В окремих областях очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 24 березня

За даними синоптиків у пятницю, 24 березня, у деяких областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень невеликі опади у вигляді дощу пройдуть у північних областях. На решті території — без опадів, хмарно з проясненням.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей від +13 до +18 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті — до +21. На високогір’ї Карпат та узбережжі морів від +8 до +13 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +15 до +17 градусів.