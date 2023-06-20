В окремих областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 червня

За даними синоптиків у вівторок, 20 червня, в Україні у деяких областях випадуть короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Згідно з даними, сьогодні вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. У решті регіонів без опадів.

Вітер переважно північно-західний, в південній частині північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень від +23 до +28 градусів, у центральних регіонах до +30. Найпрохолодніше у Карпатах – +16…+22 градуси.

У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів. Також синоптики попередили, що на Київщині через грозу оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.