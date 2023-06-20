російсько-українська війна
08:12 Втрати росіян: за добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів
07:56 20 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:35 В окремих областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 червня

19 червня

23:49 Столтенберг пояснив, чому Україні не слід очікувати запрошення до НАТО на липневому саміті Альянсу
22:53 У міноборони РФ заявили про створення Пентагоном «армії бойових комарів»
22:19 Фінляндія позбавить допомоги африканські країни за підтримку Путіна
21:23 Президент Німеччини закликав Китай вплинути на РФ заради миру в Україні
20:59 У Молдові суд визнав проросійську партію «неконституційною» та вимагає негайного розпуску
20:31 Генштаб: Ворог зосереджує наступальні зусилля на чотирьох напрямках – за добу відбулось 39 бойових зіткнень
Партнерський матеріал
18:56 Порошенко повідомив про закупівлю чергової партії потужних тягачів Foden для ЗСУ
18:51 Лавров звинуватив Захід у намаганні «підірвати підготовку до президентських виборів у РФ»
18:22 Справа Червінського: суд задовольнив клопотання про допит Головнокомандувача ЗСУ Залужного
17:34 Зеленський провів розмову з прем’єром Великої Британії: обговорили посилення спроможності України на полі бою
15:58 «Ми не підтримуємо незалежність Тайваню» — держсекретар США 
15:32 Боровся до останнього патрона: на Донеччині загинув Петро Дідура, який не дозволив «вагнерівцям» зайти у тил
Допомагають перемагати
14:58 Фонд Сергія Притули передав «Азову» чергову партію військової техніки
14:41 Twitter планує випустити відеододаток для смарт-телевізорів
14:21 «Це неподобство»: міський голова Тернополя поскаржився на пиятики в укриттях
13:41 Видання The American Conservative звинуватило США у провокуванні війни в Україні – ЦПД
13:32 СБУ викрила зрадника, який планував підірвати залізницю
13:05 Рокгурт «Жадан і Собаки» спільно з Gogol Bordello презентували пісню «П’ята авеню»
12:46 Над Навальним розпочався суд за звинуваченням в екстремізмі, Кремль намагатиметься «якнайдовше» утримувати його за ґратами — Sky News

В окремих областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 червня

За даними синоптиків у вівторок, 20 червня, в Україні у деяких областях випадуть короткочасні дощі.

Вівторок, 20 червня 2023, 07:35
Підтримати

Джерело: Укргідрометцентр

Згідно з даними, сьогодні вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. У решті регіонів без опадів.

Вітер переважно північно-західний, в південній частині північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень від +23 до +28 градусів, у центральних регіонах до +30. Найпрохолодніше у Карпатах – +16…+22 градуси.

У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів. Також синоптики попередили, що на Київщині через грозу оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 20 червня, гроз, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook