В окремих областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Згідно з даними, сьогодні вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. У решті регіонів без опадів.
Вітер переважно північно-західний, в південній частині північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря вдень від +23 до +28 градусів, у центральних регіонах до +30. Найпрохолодніше у Карпатах – +16…+22 градуси.
У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів. Також синоптики попередили, що на Київщині через грозу оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
- Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.