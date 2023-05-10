В окремих областях пройдуть короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 травня

За даними синоптиків у середу, 10 травня, в окремих українських областях пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади очікуються у східних та південно-східних областях, а також на Одещині. У решті областей – хмарно з проясненням, без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів, лише на Закарпатті повітря прогріється до +15…+20 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +12 …+14 градусів.