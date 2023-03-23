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В окремих регіонах температура повітря прогріється до +21 градуса: прогноз погоди на 23 березня

За даними синоптиків у четвер, 23 березня, майже по всій Україні збережеться суха погода. Температура повітря місцями сягне +21 градуса.

Четвер, 23 березня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий дощ місцями випаде лише у Криму, а на решті території – без опадів.

Вітер східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

У більшості областей температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів. Найтепліше сьогодні на Закарпатті та Прикарпатті, де буде до +21 градуса. Найпрохолодніше у Карпатах – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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