В окремих регіонах температура повітря прогріється до +21 градуса: прогноз погоди на 23 березня

За даними синоптиків у четвер, 23 березня, майже по всій Україні збережеться суха погода. Температура повітря місцями сягне +21 градуса.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий дощ місцями випаде лише у Криму, а на решті території – без опадів.

Вітер східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

У більшості областей температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів. Найтепліше сьогодні на Закарпатті та Прикарпатті, де буде до +21 градуса. Найпрохолодніше у Карпатах – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.