В окремих регіонах температура повітря прогріється до +21 градуса: прогноз погоди на 23 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий дощ місцями випаде лише у Криму, а на решті території – без опадів.
Вітер східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.
У більшості областей температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів. Найтепліше сьогодні на Закарпатті та Прикарпатті, де буде до +21 градуса. Найпрохолодніше у Карпатах – +6…+11 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.