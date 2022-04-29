Цього тижня в окремих регіонах України утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС. Причина — РФ завдає ударів по паливній інфраструктурі України.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

“Це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального”, — зазначила міністерка.

Мета країни-агресора – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального.

Уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами.

Однак впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І наразі вирішується питання їх завезення на територію України.

Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів. Насамперед це пов’язано з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту.