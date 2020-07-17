Правоохоронці проводять обшуки в Окружному адміністративному суді Києва в рамках розслідування "справ Майдану".

Про це повідомили в прес-службі суду.

“Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування “справ Майдану”, — йдеться в повідомленні.

В ОАСК називають обшуки “спробою дискредитації” суду і заявляють про порушення з боку правоохоронців.

“Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи — на підставі постанови суду (на цей раз — Ленінського районного суду Кропивницького)”, — зазначили в суді.

Також зазначено що суд продовжує роботу у звичайному режимі.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що обшуки здійснюються його співробітниками. Мета слідчих дій — “вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження”.

Про яке саме провадження йдеться — не повідомляється.

Нагадаємо, в липні 2019 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергієм Остапцем Миколою Сирошем в рамках розслідування можливого кримінального злочину голови та суддів ОАСК.

Голова суду Павло Вовк заявив, що опублікована НАБУ прослушка суддів ОАСК — підробка.

Сергій Горбатюк, ексголова Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури заявляв, що ОАСК системно втручається в розгляд справ судами і діяльність вищих органів державної влади.