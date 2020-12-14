У суботу ввечері в США в окрузі Колумбія під час протестів прихильників Трампа з двох церков зірвали банери руху Black Lives Matter. Тепер поліція проводить розслідування злочину, "на ґрунті ненависті".

Про це пише американське видання The Washington Post.

На одному відео, яке опубліковано в Twitter, показана група людей, яких ідентифікували як Proud Boys, що йдуть з банером Black Lives Matter над головами, а потім чутні оплески, коли підпалюють цей банер. При цьому чутні крики “під три чорти антифа”.

Банер зірвали з Об’єднаної методистської церкви Есбері, однією з найстаріших церков міста, куди ходять представники чорної раси. Есбері побудована в 1836 році.

“Минулої ночі демонстранти, які брали участь в зборах MAGA, зірвали наш банер Black Lives Matter і буквально спалили його на вулиці. Мені було особливо боляче бачити наше ім’я, Есбері, у вогні”, – йдеться в заяві преподобного Іантера М. Міллса, старшого пастора церкви.

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020

Інше відео, опубліковане в Twitter, показує, як вивіску Black Lives Matter зірвали біля Африканської методистської єпископальної церкви на 15-й вулиці.

На відео чутно, як група скандує: “Чиї вулиці? Наші вулиці!”.

Proud Boys tear down another Black Lives Matter board from the Metropolitan African Methodist Episcopal Church #DC #MarchForTrump #DefendDC #ProudBoys pic.twitter.com/ml1TbhV98Q — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 13, 2020

Варто зазначити, що в цю церкву ходили Фредерік Дуглас, і президенти, включаючи Барака Обаму, Білла Клінтона і Вільяма Ховарда Тафта.

“Ми серйозно ставимося до цих злочинів і наразі розслідуємо їх як можливі злочини на грунті ненависті”, – заявила прессекретар поліції округу Алайн Герц.

Майже три десятки людей були заарештовані під час протестів, в тому числі 10 осіб, яким були пред’явлені звинувачення в скоєнні адміністративного правопорушення, шість – в нападі на співробітників поліції і чотири – в масових заворушеннях.

Протестувальники вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою відмову визнати результати президентських виборів до того, як у понеділок збереться колегія виборників, щоб офіційно оголосити про поразку президента Трампа.