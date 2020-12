Про це пише американське видання The Washington Post.

На одному відео, яке опубліковано в Twitter, показана група людей, яких ідентифікували як Proud Boys, що йдуть з банером Black Lives Matter над головами, а потім чутні оплески, коли підпалюють цей банер. При цьому чутні крики “під три чорти антифа”.

Банер зірвали з Об’єднаної методистської церкви Есбері, однією з найстаріших церков міста, куди ходять представники чорної раси. Есбері побудована в 1836 році.

“Минулої ночі демонстранти, які брали участь в зборах MAGA, зірвали наш банер Black Lives Matter і буквально спалили його на вулиці. Мені було особливо боляче бачити наше ім’я, Есбері, у вогні”, – йдеться в заяві преподобного Іантера М. Міллса, старшого пастора церкви.

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr

— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020