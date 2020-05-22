В Оксфордському університеті Великобританії приступили до другого етапу випробувань вакцини проти короонавірусу на людях.

Про це повідомляє прес-служба університету.

“Наукова група завершила першу фазу випробування, в якій було проведено понад 1000 щеплень. Другий етап тепер розширить віковий діапазон учасників, які отримують пробну вакцину, включаючи дорослих і дітей”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в другому етапі випробувань братимуть участь 10 260 людей.

При цьому на третьому етапі, дата початку якого поки що не уточнюється, буде збільшено кількість учасників дослідження у віці старше 18 років.

За словами голови науково-дослідницької групи, професора Ендрю Полларда, в даний момент дослідження просуваються добре і наступні етапи повинні визначити, чи зможе вакцина захистити населення.