Про це повідомляє прес-служба університету.
“Наукова група завершила першу фазу випробування, в якій було проведено понад 1000 щеплень. Другий етап тепер розширить віковий діапазон учасників, які отримують пробну вакцину, включаючи дорослих і дітей”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в другому етапі випробувань братимуть участь 10 260 людей.
При цьому на третьому етапі, дата початку якого поки що не уточнюється, буде збільшено кількість учасників дослідження у віці старше 18 років.
За словами голови науково-дослідницької групи, професора Ендрю Полларда, в даний момент дослідження просуваються добре і наступні етапи повинні визначити, чи зможе вакцина захистити населення.
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