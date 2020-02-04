Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“”Європейську солідарність” турбують плани Банкової проводити місцеві вибори на Донбасі вже в жовтні. Про це свідчать заяви оточення Зеленського. Підкреслюємо, що ніяких передумов для місцевих виборів в ОРДЛО немає. Російські окупаційні війська залишаються на позиціях і майже кожен день гинуть наші воїни. Проводити вибори в таких умовах – це власними руками приректи Донбас на сценарій так званого Кримського референдуму 2014 під дулами російських автоматів”, – заявив Герасимов.

Також нардеп підкреслив, що Президент Володимир Зеленський був змушений відкласти зміни до Конституції в частині децентралізації тільки через активні дії опозиції і громадськості.

“”Європейська солідарність” жорстко протистоїть цьому. Ми разом з вами змусили владу відкликати закон про децентралізацію всередині якого вони сховали федералізацію, “формулу Штайнмайера” і централізацію замість децентралізації””, – сказав він.

Нагадаємо, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” будуть зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом.