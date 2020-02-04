Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“”Європейську солідарність” турбують плани Банкової проводити місцеві вибори на Донбасі вже в жовтні. Про це свідчать заяви оточення Зеленського. Підкреслюємо, що ніяких передумов для місцевих виборів в ОРДЛО немає. Російські окупаційні війська залишаються на позиціях і майже кожен день гинуть наші воїни. Проводити вибори в таких умовах – це власними руками приректи Донбас на сценарій так званого Кримського референдуму 2014 під дулами російських автоматів”, – заявив Герасимов.
Також нардеп підкреслив, що Президент Володимир Зеленський був змушений відкласти зміни до Конституції в частині децентралізації тільки через активні дії опозиції і громадськості.
“”Європейська солідарність” жорстко протистоїть цьому. Ми разом з вами змусили владу відкликати закон про децентралізацію всередині якого вони сховали федералізацію, “формулу Штайнмайера” і централізацію замість децентралізації””, – сказав він.
Нагадаємо, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” будуть зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.