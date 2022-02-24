Про це повідомляє пресслужба ООС.

Командування Об’єднаних сил звернулосяд о всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Там наголосили, що лише спільно українці зможуть врятувати державу від підступного російського агресора.

“Сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну! Надалі нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався як у пеклі. Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога, повсюди, де б він не знаходився. Кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки – це крок до нашої Перемоги”, – закликали у ООС.