Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ставленики російських окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області приховано проголосили про незалежність регіону від України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зокрема за даними експертів, так званий окупаційний голова” Запорізької ОВА Євген Балицьки підписав “розпорядження”, згідно з яким українці, які в’їжджають на тимчасово окуповану частину Запорізької області, визначаються особами, які шукають тимчасового притулку, відповідно до російського законодавства.

Згідно з “наказом”, українці або росіяни, які прибудуть на тимчасово окуповано РФ частину Запорізької області, отримують тимчасові посвідчення “особи без громадянства”, за умови реєстрації за місцем проживання чи місцем прибуття.

“Цей указ має різні наслідки як для міжнародного права, так і для національного законодавства Росії. Міжнародне право стверджує, що біженець – це особа з-за меж країни (або особа без громадянства), яка шукає “тимчасового притулку” в іншій країні, щоб уникнути переслідування. Російське законодавство визначає біженця як особу, “яка перебуває за межами країни свого громадянства чи постійного проживання”. Жоден із цих статусів належним чином не поширюється на більшість людей, які переходять з неокупованої України в окуповане Запоріжжя”, – йдеться в заяві аналітиків.

Таким чином окупанти у Запорізькій області фальшиво класифікують українців, які потрапляють на тимчасово окуповані території, як біженців, які рятуються від переслідувань в Україні.

Наказ також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від суб’єкта Запорізької області, як це визначено окупаційною владою.

“Класифікуючи всіх українців як біженців, російська окупаційна влада встановлює нову правову категорію, яка може мати власні обмеження. Російська окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них”, – зауважили аналітики.

Ймовірно, цей “наказ” стосуватиметься громадян України, які прямують до окупованої Херсонської області через пункт пропуску у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в окупованій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсонську, і Запорізькі області.