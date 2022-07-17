Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

В окупованому регіоні спочатку проводили мобілізацію бойовики так званої “ЛНР”. Під час першої хвилі місцеві жителі могли домовитися з представниками окупаційної влади та не йти на фронт за хабар.

Вже другою хвилею займаються представники ФСБ. Утім вони не беруть кошти та мають чітку вказівку — всіх відправляти воювати проти України.

За словами Сергія Гайдая, так звана “місцева влада” придумала як залучати чоловіків на фронт обманним шляхом. Вони розміщують оголошення про роботу, де пропонують велику заробітну плату. Ті, хто оформлюються на неї отримують повістки вже на наступний день.

Наприкінці червня Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову сина з батьком-бойовиком з так званої “ДНР”. Під час неї вони обговорювали варіанти як “демобілізуватися” з фронту. Серед варіантів було заплатити 20 тисяч доларів. Тоді СБУ нагадала окупантам, що вони можуть здатися в полон безоплатно за гарячою телефонною лінією 2402.