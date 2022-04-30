Про це сповістив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Встановлення пам’ятника відбувається на головній площі міста. Крім того, росіяни планують 9 травня у Новій Каховці провести концерт.

“Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки (ЗС РФ – ред.) відновлюють пам’ятник Леніну у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0”, – заявив Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Варто зауважити, що це вже не перший зафіксований випадок “зворотної декомунізації”. Росіяни вже встановлювали пам’ятники Леніну в інших тимчасово окупованих містах, зокрема у Мелітополі (Запорізька область).