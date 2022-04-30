У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, росіяни встановили пам'ятник комуністу Володимиру Леніну.

Про це сповістив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Встановлення пам’ятника відбувається на головній площі міста. Крім того, росіяни планують 9 травня у Новій Каховці провести концерт.

“Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки (ЗС РФ – ред.) відновлюють пам’ятник Леніну у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0”, – заявив Федоров.

Варто зауважити, що це вже не перший зафіксований випадок “зворотної декомунізації”. Росіяни вже встановлювали пам’ятники Леніну в інших тимчасово окупованих містах, зокрема у Мелітополі (Запорізька область).