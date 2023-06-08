Станом на 8 червня в тимчасово окупованій Олешківській громаді (Херсонська область) відомо про дев'ятьох загиблих. Мер Олешків Євген Рищук заявив, що вже зрозуміло, що ці жертви – не останні.

Джерело: національний телемарафон.

“Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви”, – розповів міський голова. Станом на сьогодні підтверджено дев’ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення. Зазначимо, що Олешківська громада розташована на лівому березі. Здебільшого затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС прийшлось на лівий берег – 68% та 32% – на правий. Середній рівень підтоплення в області – 5,61 м. 7 червня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська окупаційна “влада” заборонила громадянам евакуюватися. У деяких населених пунктах росіяни взагалі забирають двоповерхові будинки для спорудження вогневих позицій. Фактично у людей сильно обмежені можливості виїхати у безпечніше місце.

Генштаб навів приклад з селища Козачі Табори, де потерпілі мешканці вирішили самостійно вибратися з населеного пункту, доки ситуація з водою не стала критичною. За їхніми словами, п’яні російські військовослужбовці “заблокували всі можливі шляхи виходу з міста та заборонили евакуацію”.

У місті Гола Пристань, яке сильно постраждало від підриву дамби, росіяни почали виганяти власників двоповерхових будинків із приміщень. Вони це роблять, аби самим там розташовуватись.

Однією з історій, що набули розголосу, став випадок, коли в артилеристи 406-їо ОАБР з дрона скинули воду жінці з дітьми, які сиділи на горищі затопленого будинку в окупованих Олешках. Їм завдяки ЗСУ вдалося врятуватися, вибравшись на підконтрольну частину України.

Водночас по деокупованому правому берегу російські військові завдають ударів. Вже відомо про постраждалих і загиблих. Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. У Херсоні та області без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел. Глава українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

У Миколаївській області через підрив ГЕС залило дорогу до тимчасово окупованої росіянами Кінбурнської коси. Півострів фактично відрізало від материка. Також затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський” та єдиний в Україні державний осетровий завод.

На правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає. Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 мільярда.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

За 7 червня повідомили про трьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.

Попри техногенну катастрофу, жодна з країн світу не направила до України рятувальників після підриву Каховської ГЕС. Водночас українські рятувальники допомагали іншим державам навіть під час війни. ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим. Проте Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).

Крім того, Twitter блокує дописи про російську агресію для іноземних користувачів, вони відображаються лише в Україні.