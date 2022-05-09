На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

75 діб триває широкомасштабна війна Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, мета яких – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається високою ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Слобожанському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій, зосередившись на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На окупованих територіях Запорізької області окупанти вилучають особисті документи у місцевого населення – обіцяють повернути їх на день перемоги.

У Придністровському регіоні Республіки Молдова місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”, один БпЛА типу “Форпост” та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей протягом минулої доби успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.