Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова голови міської військової адміністрації Бердянська Вікторії Галіціної.
На місці вибуху відбулося займання.
За словами Галіціної, інформація щодо уражених сил російських окупантів перевіряється.
Вона додала, що зараз немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки: “Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика”, – додала голова міста.
Раніше повідомлялося, що російські війська після втечі з аеродрому Чаплинка у Херсонській області почали будівництво нової авіабази на покинутому аеродромі в Бердянську.
Відтак, на нещодавніх супутникових знімках Planet помітно, що на летовищі розміщено гелікоптери, риються траншеї, встановлюються маскувальні брезенти, а важка техніка будує укриття для транспортних засобів.
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