Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної.

За її словами, вибухівку, яку начинили металевими кульками та цвяхами, було підкладено в автомобіль колаборанта: “Вчора стався замах на колаборанта. Він був пропагандистом, Павло Іщук. Колись це була дуже поважна персона, український журналіст, працював на двох попередніх міських голів міста Бердянськ. З приходом окупаційної влади став “першим заступником мера з зовнішньої політики та масових комунікацій”, — розповіла Галіцина.

Також зазначається, що Іщука шпиталізували. Зараз він перебуває у свідомості, втім його стан оцінюють як тяжкий.

ДОВІДКА. За даними ГО “Рух ЧЕСНО”, Іщук — український журналіст та головний редактор бердянської газети “Город”.

У квітні 2022 року його призначили заступником голови “адміністрації Бердянська”. Чоловіка включено до списку колаборантів на сайті “Миротворець”.