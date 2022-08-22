В окупованому Донецьку горить база найманців «П’ятнашка»: сталася детонація боєприпасів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Сергія Гайдая, хтось із бойовиків “курив необережно, чи то “каміння з неба”. У результаті серед відомої інтернаціональної банди – багато загиблих та поранених.

Також знищено військову техніку. Гучні вибухи сталися близько 4 ранку. Місцеві жителі зазначали, що від детонації боєприпаси розліталися в різні боки.

Що відомо про батальйон

Незаконне збройне формування створили у 2014 році для участі у війні на сході України. До його складу входять абхазці та 100-а мотострілецька бригада збройних сил Росії.

Бойовики брали участь в охороні блокпоста на вулиці Стратонавтів біля Донецького аеропорту. Найманці спробували захопити Мар’їнку у червні 2015 року, але Збройні сили України відбили атаку. У 2018 році вдалося ліквідувати командира батальйону Олега Мамієва на прізвисько “Мамай”. Це сталося під час боїв в Авдіївській промзоні.