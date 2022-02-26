Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з розвідувальними даними, російські окупанти почали роздавати протигази своїм військовим та терористам в Донецьку.
За оперативною інформацією, це може свідчити про ймовірність провокацій з підривом промислових місткостей з хімічними речовинами.
У СБУ зауважують, у цій диверсії супротивник звинуватить українських військових.
Наголошується, що українські війська, на відміну від окупантів, не вдаються до таких методів ведення війни.
У Службі безпеки закликали громадян на окупованій території бути пильними.
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- Раніше повідомлялось про запеклі бої у Василькові, що під Києвом, між українськими військовими та російськими окупантами відбувалися на центральній вулиці – Декабристів.
- Попри пропозиції покинути столицю України під загрозою наступу російських військ, президент України Володимир Зеленський відмовився лишати Київ.