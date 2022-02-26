У Службі безпеки України вважають, що в окупованому Донецьку існує ймовірність підриву промислових місткостей з хімічними речовинами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з розвідувальними даними, російські окупанти почали роздавати протигази своїм військовим та терористам в Донецьку.

За оперативною інформацією, це може свідчити про ймовірність провокацій з підривом промислових місткостей з хімічними речовинами.

У СБУ зауважують, у цій диверсії супротивник звинуватить українських військових.

Наголошується, що українські війська, на відміну від окупантів, не вдаються до таких методів ведення війни.

У Службі безпеки закликали громадян на окупованій території бути пильними.