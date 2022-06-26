Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За словами міського голови, у полоні перебувають сотні мешканців міста. Значна частина з них є кваліфікованими працівниками Запорізької атомної електростанції.

Цивільних жителів катують струмом та б’ють. Полонених утримують в ув’язнені тижнями, а “інколи навіть місяцями”.

Зокрема окупанти вимагають грошового викупу. За звільнення людини під будь-яким приводом коштує близько 50 тисяч гривень. Кошти вимагають сплатити самим полоненим або їх родичам. Місцева влада Енергодара щодня отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення.

“Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їх жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко”, – пояснив мер.