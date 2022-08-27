Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи в тимчасово окупованому Херсоні біля виправної колонії №90, де ймовірно окупанти зберігали боєприпаси.

Про це провістили херсонське видання “Мост” та прокремлівська агенція “ТАСС“.

Жителі сказали журналістам, що від вибухів у вікнах кількох будівель виправної колонії та багатоквартирних житлових будинків неподалік — повилітали шиби.

Також спостерігається активний рух російських автівок у Північному району. За словами місцевих, удар завдали по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Попередньо, знищено чимало техніки й живої сили ворога: “Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні”, — стверджує видання.

Водночас “ТАСС” заявило про роботу ППО в Херсоні: “Російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, запустили щонайменше 4 ракети у небо над Херсоном, передає наш кореспондент. Чутно звуки вибухів”, — йдеться в повідомленні російської агенції.