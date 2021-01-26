В окупованому Криму на аукціоні продали винний завод "Коктебель" за 110,2 млн російських рублів ($ 1,43 млн).

Про це повідомляється на сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Так, до аукціону допустили дві компанії й одну фізособу — орендаря ТОВ “Завод маркових вин “Коктебель”, російську компанію “НТЦ “Крісталлкор” (Санкт-Петербург), а також фізособу Андрія Шкловського — засновника ТОВ “Бонусмолл” в Пермі. Стартова ціна – 100 млн рублів.

Покупець — ТОВ “Завод маркових вин “Коктебель”.

“Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнано учасника № 538005 – Товариство з обмеженою відповідальністю “Завод маркових вин “Коктебель”, який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота № 1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев’яносто чотири) рублі 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)”, – йдеться на сайті.

Компанія-переможець належить російському Гатчинському спиртовому заводу в Ленінградській області.

Завод маркових вин “Коктебель” був заснований в 1879 році. На його території розташовані виноградники на площі близько 1070 га і місткісний парк на 5 млн літрів для виробництва десертних вин і портвейнів.