Про це повідомляється на сайті для розміщення інформації про проведення торгів.
Так, до аукціону допустили дві компанії й одну фізособу — орендаря ТОВ “Завод маркових вин “Коктебель”, російську компанію “НТЦ “Крісталлкор” (Санкт-Петербург), а також фізособу Андрія Шкловського — засновника ТОВ “Бонусмолл” в Пермі. Стартова ціна – 100 млн рублів.
Покупець — ТОВ “Завод маркових вин “Коктебель”.
“Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнано учасника № 538005 – Товариство з обмеженою відповідальністю “Завод маркових вин “Коктебель”, який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота № 1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев’яносто чотири) рублі 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)”, – йдеться на сайті.
Компанія-переможець належить російському Гатчинському спиртовому заводу в Ленінградській області.
Завод маркових вин “Коктебель” був заснований в 1879 році. На його території розташовані виноградники на площі близько 1070 га і місткісний парк на 5 млн літрів для виробництва десертних вин і портвейнів.
- В Україні у жовтні 2020 року на аукціоні продали Немирівський спиртзавод ДП “Укрспирт” за 55,083 мільйона гривень.