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В окупованому Криму російські силовики затримали п'ять кримських татар

Сьогодні, 11 березня, співробітники ФСБ Росії провели серію обшуків в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї. За останньою інформацією, затримано п'ять осіб.

Середа, 11 березня 2020, 13:03

Про це повідомляє видання “Крим.Реаліі”.

Зазначається, що на місце проведення обшуків не пускали адвокатів. В ході них російські силовики вилучали телефони і підкидали літературу.

За даними кримської правозахисниці Лутфії Зудієвої, окупанти провели в цілому сім обшуків, за результатами яких затримали п’ять осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Вона зазначила, що всім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

Тим часом в Головному управлінні Національної поліції України в АР Крим та м. Севастополі повідомили, що слідче управління відкрило кримінальне провадження за фактами сьогоднішніх незаконних обшуків в окупованому Бахчисараї.

“Під час моніторингу мережі Інтернет було виявлено інформацію, що 11 березня поточного року в Бахчисараї АР Крим незаконно створеними правоохоронними органами окупаційної влади проведено 7 обшуків за місцем мешкання кримських татар. За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

У поліції також наголосили, що винним загрожує кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

  • Напередодні новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив неоднозначну заяву про те, що Україна має подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”. Згодом він відмовився від своїх слів.
  • Потім новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі необхідності воду в анексований Крим можна доставляти “цистернами і каністрами” для потреб українців.
Теги: Крим, Крим, кримські татари, ФСБ РФ

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