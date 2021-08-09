В окупованому Криму російські силовики увірвалися до монастиря Православної церкви України (ПЦУ) та зірвали богослужіння через "невідповідність законодавству РФ".

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

“Напередодні підконтрольні Росії “силовики центру боротьби з екстремізмом” увірвалися в храм Кримської єпархії Православної церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння”, – написала омбудсмен Денісова.

За її словами, окупанти заявили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства, та склали протокол.

Денісова назвала це переслідуванням членів релігійних організацій у Криму, що є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на РФ.