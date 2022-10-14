За даними російських ЗМІ, у тимчасово окупованому Криму арештували 5-х осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху на Кримському мосту.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання Интерфакс і ТАСС.

За інформацією пропагандистів, мовиться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломку, Володимира Злобу та Артура Терчаняна. Вони будуть перебуватимуть у СІЗО щонайменше до 8 грудня 2022 року.

Адвокати двох підозрюваних підтвердили Интерфаксу інформацію про арешт, однак відмовились коментувати деталі справи.

Додамо, що 12 жовтня ФСБ РФ назвала організатором “теракту” на Кримському мосту очільника Головного управляння розвідки Міністерства України Кирила Буданова.

Окрім цього ФСБ РФ також встановила 12 співучасників, які начебто займались підготовкою до “теракту”, з них 8 затримали.

Серед затриманих – п’ять громадян Росії, а також громадяни України та Вірменії.

ДОВІДКА: вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в Росії повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.

Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.

Додамо, що за даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло троє осіб.