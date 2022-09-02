У місті Євпаторія в тимчасово окупованому Криму скасували фінальний етап чемпіонату РФ по картингу: після вибухів на півострові його вирішили перенести в інше місто. За даними ЗМІ, участь у фінальному етапі повинен був брати внук російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Настоящее время.

Змагання з картингу під егідою російської автомобільної федерації повинні були відбутись у Євпаторії 9-11 вересня. Однак після того, як у серпні на аеродромі Саки пролунали вибухи, змагання перенесли до Грозного (Чечня).

У цьому чемпіонаті з картингу у класі “міні” бере участь 10-річний Роман Фаассен, про що відомо з доступних в інтернеті протоколів змагань. Роман Фаассен – це син старшої доньки Володимира Путані Марії Воронцової від громадянина Нідерландів Йорріта Фаассена, який був її першим чоловіком.

Онук президента РФ брав участь у 5-ти заїздах змагань із 6-ти можливих. Його найкращим результатом стало 14-те місце із 22 у гонці в Рязані 25 липня. Загалом у таблиці змагань він посідає 28-ме місце. В активі Романа 2 бали, тоді як у лідера змагань, 11-річноо мешканця Москви Марка Зайцева – 300 балів.

Роман Фаассен у змаганнях представляє Москву. На його автомобілі видніється прапор РФ та його прізвище. Водночас на ремені безпеки Романа два прапори – російський та Нідерландський. На гоночному шоломі внука Путіна – срібний двоголовий орел.

Разом з Романом участь у змагання бере Сергій Мазепін – молодший син члена ради директорів “Уралхіма” Дмитра Мазепіна.

Гонки класі “міні” частково проводять у ті ж дні, та на тих же трасах, що й гонки інших класів. Новий розклад змагань, де вказано про те, що їх перенесли з Криму до Чечні, опублікували на сайті “Картинг Росії” 19 серпня, тобто після вибухів на аеродромі Саки.