Про це повідомляє Настоящее время.
Змагання з картингу під егідою російської автомобільної федерації повинні були відбутись у Євпаторії 9-11 вересня. Однак після того, як у серпні на аеродромі Саки пролунали вибухи, змагання перенесли до Грозного (Чечня).
У цьому чемпіонаті з картингу у класі “міні” бере участь 10-річний Роман Фаассен, про що відомо з доступних в інтернеті протоколів змагань. Роман Фаассен – це син старшої доньки Володимира Путані Марії Воронцової від громадянина Нідерландів Йорріта Фаассена, який був її першим чоловіком.
Онук президента РФ брав участь у 5-ти заїздах змагань із 6-ти можливих. Його найкращим результатом стало 14-те місце із 22 у гонці в Рязані 25 липня. Загалом у таблиці змагань він посідає 28-ме місце. В активі Романа 2 бали, тоді як у лідера змагань, 11-річноо мешканця Москви Марка Зайцева – 300 балів.
Роман Фаассен у змаганнях представляє Москву. На його автомобілі видніється прапор РФ та його прізвище. Водночас на ремені безпеки Романа два прапори – російський та Нідерландський. На гоночному шоломі внука Путіна – срібний двоголовий орел.
Разом з Романом участь у змагання бере Сергій Мазепін – молодший син члена ради директорів “Уралхіма” Дмитра Мазепіна.
Гонки класі “міні” частково проводять у ті ж дні, та на тих же трасах, що й гонки інших класів. Новий розклад змагань, де вказано про те, що їх перенесли з Криму до Чечні, опублікували на сайті “Картинг Росії” 19 серпня, тобто після вибухів на аеродромі Саки.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.