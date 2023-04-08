На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна "влада" півострова вже заявила, що було збито українську ракету.

Про це повідомляє Суспільне, окупаційний “глава” Криму Сергій Аксьонов та російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

Суспільне у своєму Telegram-каналі повідомили, що близько 11:00 в тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали два потужні вибухи.

Трохи згодом цю інформацію підтвердив “глава” Криму Сергій Аксьонов, який написав, що над Кримом було збито ракету, “випущену зі сторони України”.

Своєю чергою РИА Новости повідомили, що уламки збитої ракети впали в одному з населених пунктів півострова. Жертв та руйнувань немає.