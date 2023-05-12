Про це повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що гелікоптер потрапив у авіакатастрофу під час нібито виконання “планового навчально-тренувального польоту” в Джанкойському районі Криму.

Попередньо, причиною аварії називають відмову техніки. Водночас у міністерстві оборони РФ стверджують, що політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає.

Як пишуть у російському відомстві, ударний вертоліт Мі-28Н “Нічний мисливець” призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, низькошвидкісних повітряних цілей, а також живої сили на полі бою.