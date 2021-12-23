На території окупованої АР Крим залишилося сім парафій ПЦУ та чотири священники. До 2014 року на півострові було 45 парафій ПЦУ.

Про це заявив юрист Регіонального центру прав людини Микола Кіккас, пише QIRIМ.News.

Він презентував результати дослідження негативного впливу держави-окупанта Росії на українську національну ідентичність та культурну спадщину України в Криму.

“У 2014 році Православна церква України нараховувала 45 парафій на території Кримського півострова, 26 храмів, у штаті кримської єпархії було 14 священослужителів. На сьогодні залишилося, за різними підрахунками, лише сім парафій, вісім храмових приміщень і лише чотири священослужителі”, – повідомив юрист.

За словами Микола Кіккаса, бувають випадки, коли священик змушений їздити відправляти літургію на півострів, бо не може перебувати там постійно.

Також Кіккас розповів, що окупанти “продовжують витісняти духовенство і вірян з півострова”. За його словами, зафіксовані непоодинокі випадки переслідування на захоплення церковного майна.