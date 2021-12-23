Про це заявив юрист Регіонального центру прав людини Микола Кіккас, пише QIRIМ.News.
Він презентував результати дослідження негативного впливу держави-окупанта Росії на українську національну ідентичність та культурну спадщину України в Криму.
“У 2014 році Православна церква України нараховувала 45 парафій на території Кримського півострова, 26 храмів, у штаті кримської єпархії було 14 священослужителів. На сьогодні залишилося, за різними підрахунками, лише сім парафій, вісім храмових приміщень і лише чотири священослужителі”, – повідомив юрист.
За словами Микола Кіккаса, бувають випадки, коли священик змушений їздити відправляти літургію на півострів, бо не може перебувати там постійно.
Також Кіккас розповів, що окупанти “продовжують витісняти духовенство і вірян з півострова”. За його словами, зафіксовані непоодинокі випадки переслідування на захоплення церковного майна.