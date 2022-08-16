Про це повідомили Рефат Чубаров, Telegram-канал “Крыминфо” та окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов.
На своїй сторінці у Facebook Рефат Чубаров повідомив, що після 6 ранку в окупованому Криму пролунали вибухи.
Як повідомив Чубаров, вибухи можуть лунати у військовій частині окупантів у селищі Азовське, що у Джанкойському районі
“Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом…”, – написав Чубаров.
Повідомили про вибухи та пожежу і в Telegram-каналі “Крыминфо”. За попередніми даними місцевих жителів, вибухи пролунали у районі села Майське поблизу Джанкоя.
Водночас згідно з відео, які публікують місцеві, вибухи та, як наслідок, пожежа, виникли на території трансформаторної підстанції. Однак офіційно інформації про те, що відбулось, поки що немає.
Так званий “голова” Криму Сергій Аксьонову у своєму Telegram-каналі повідомив, що відправився на місце вибухів.
“Обставини інциденту з’ясовуються. Буду інформувати у міру надходження даних”, – написав він.
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