Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа - на трансформаторній підстанції.

Про це повідомили Рефат Чубаров, Telegram-канал “Крыминфо” та окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов.

На своїй сторінці у Facebook Рефат Чубаров повідомив, що після 6 ранку в окупованому Криму пролунали вибухи.

Як повідомив Чубаров, вибухи можуть лунати у військовій частині окупантів у селищі Азовське, що у Джанкойському районі

“Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом…”, – написав Чубаров.

Повідомили про вибухи та пожежу і в Telegram-каналі “Крыминфо”. За попередніми даними місцевих жителів, вибухи пролунали у районі села Майське поблизу Джанкоя.

Водночас згідно з відео, які публікують місцеві, вибухи та, як наслідок, пожежа, виникли на території трансформаторної підстанції. Однак офіційно інформації про те, що відбулось, поки що немає.

Так званий “голова” Криму Сергій Аксьонову у своєму Telegram-каналі повідомив, що відправився на місце вибухів.

“Обставини інциденту з’ясовуються. Буду інформувати у міру надходження даних”, – написав він.