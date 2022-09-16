Вдень 16 вересня у будівлі "генпрокуратури" так званої "Луганської Народної Республіки" прозвучав потужний вибух. Опісля стало відомо, що внаслідок вибуху загинув "генпрокурор" псевдореспубліки Сергій Горенко.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

За даними пропагандистів, після вибуху у будівлі, весь район навколо “генпрокуратури” сепаратистів оточили.

Згодом стало відомо, що внаслідок цього вибуху загинув так званий “генеральний прокурор” квазіреспубліки Сергій Горенко.

Опісля стало відомо, що другою жертвою вибуху стала “заступниця” Горенка Катерина Стегленко.

Зауважимо, що Сергій Горенко почав співпрацювати з російськими окупантами ще у 2014 році – виконував обов’язки “першого заступника генпрокурора”.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримував збройну агресію, проводив так звані брифінги та нагородження колаборантів.