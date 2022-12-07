Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про критичну ситуацію в окупованому росіянами місті. За його даними, через недбалість окупантів у квартирах мешканців досі відсутнє теплопостачання. Як наслідок - у помешканнях замерзають та проривають труби.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Андрющенка, у Маріуполі температура повітря опустилась до -7 градусів. З настанням холодів у квартирах місцевих мешканців почала замерзати вода

“Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки прямо в квартирах. Наслідки “дупорукість як мистецтво” зростають. По більшості районах міста почало зникати водопостачання. Причина – через значні пошкодження водоводу під землею, на що можна було не звертати уваги влітку (водовтрати). Тепер почалося замерзання та порив труб”, – написав він.

Андрющенко додав, що на черзі проблеми з електропостачанням, адже значно зростає кількість замикань, пожеж та виходу з ладу трансформаторів та обладнання.

“Росія продовжує вбивати Маріупольців холодом. Якщо це не геноцид, то я не знаю, як це ще можна назвати”, – зауважив він.