Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Андрющенка, у Маріуполі температура повітря опустилась до -7 градусів. З настанням холодів у квартирах місцевих мешканців почала замерзати вода
“Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки прямо в квартирах. Наслідки “дупорукість як мистецтво” зростають. По більшості районах міста почало зникати водопостачання. Причина – через значні пошкодження водоводу під землею, на що можна було не звертати уваги влітку (водовтрати). Тепер почалося замерзання та порив труб”, – написав він.
Андрющенко додав, що на черзі проблеми з електропостачанням, адже значно зростає кількість замикань, пожеж та виходу з ладу трансформаторів та обладнання.
“Росія продовжує вбивати Маріупольців холодом. Якщо це не геноцид, то я не знаю, як це ще можна назвати”, – зауважив він.
- Росіяни продовжуватимуть знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, ворог планує зруйнувати ще 950 будівель.