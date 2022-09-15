У тимчасово окупованому Маріуполі зростає незадоволення місцевих мешканців окупаційною "владою". Мешканці знову вийшли на мітинг, оскільки у зруйнованому росіянами місті досі не налагоджено водо- та електропостачання.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, на мітинг вийшли мешканці проспекту Перемоги. Андрющенко додав, що окупанти кинули маріупольців напризволяще. Зокрема у центрі Лівобережного району досі немає води та електрики.

“Окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже й не обіцяє “відновлення”. Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем”, – наголосив він.

Андрющенко додав, що через невдоволення місцевих мешканців свої посади залишили “керівник” й “головний енергетик” Маріупольтепломережі, яких призначили росіяни.

“Причина звільнення – небажання залишатися крайніми у неможливості розпочати опалювальний сезон та розуміння відповідальності за наслідки. Черговий доказ того, що зима буде холодною всередині квартир. Показові арешти та принесення в жертву колаборантів попереду – вже поруч”, – резюмував він.