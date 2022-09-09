У тимчасово окупованому Маріуполі, на комбінаті Ілліча підірвалось четверо місцевих мешканців, яких росіяни змусили розчищати завод.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У відомстві наголосили, що росіяни змусили маріупольців розчищати приміщення комбінату. Під час цього місцеві мешканці й підірвались.

“Окупований Маріуполь залишається небезпечним місцем для життя. Вибухонебезпечні предмети знаходяться усюди – не тільки на підприємствах, але й у парках та на дитячих майданчиках”, – мовиться у повідомленні.

Саме тому, наголосили у міськраді Маріуполя, російські окупанти й змушують місцевих мешканців, а не своїх спеціалістів, розбирати завали на зруйнованих підприємствах.

“Це демонструє їх ставлення до наших жителів, яких розглядають лише як дешеву робочу силу та чергове гарматне м‘ясо. Не працюйте на окупантів! Хай самі ризикують своїми життями!”, – резюмували у відомстві.