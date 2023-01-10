Росіяни перевезли до тимчасово окупованому Маріуполя понад 30 тисяч військових. Поруч з містом будують оборонні лінії.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради з посиланням на слова мера міста Вадима Бойченка у Telegram.

“Багато росіян перебуває у місті. За нашою оцінкою, понад 30 тисяч, які приїхали безпосередньо у Маріуполь. Хтось на будівництво, хтось типу для забезпечення безпеки в місті — буряти, кадирівці й звичайні мобілізовані”, — сказав Бойченко.

Також за його словами, через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя, Мелітополя. Вони наповнені мобілізованими росіянами та зброєю.

Міський голова додав, що йому відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. Він додав, що за цими оборонними смугами із “зубами дракона” ворог будує фортифікаційні споруди та будинки.

Бойченко вважає, що потім росіяни будуть підривати ці споруди під час наступу Збройних сил України.