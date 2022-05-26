Про це Петро Андрющенок написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, діти, які залишились у Маріуполі, будуть змушені все літо навчатись за російською шкільною програмою. Таке рішення ухвалили російські окупанти, які тимчасово захопили місто.
Андрющенко наголосив, що основна мета загарбників – деукраїнізація. Він додав, що все літо діти будуть змушені вивчати російську мову та літературу, історію Росії та математику, які викладатимуть російською мовою.
“Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації”, – додав він.
- Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.
- Також за підрахунками місцевої влади, з 24 лютого 2022 року, унаслідок постійних обстрілів та блокади Маріуполя, у місті загинуло щонайменше 22 тисячі мирних мешканців.
- Окрім цього повідомлялось, що у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.