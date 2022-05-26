Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.

Про це Петро Андрющенок написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, діти, які залишились у Маріуполі, будуть змушені все літо навчатись за російською шкільною програмою. Таке рішення ухвалили російські окупанти, які тимчасово захопили місто.

Андрющенко наголосив, що основна мета загарбників – деукраїнізація. Він додав, що все літо діти будуть змушені вивчати російську мову та літературу, історію Росії та математику, які викладатимуть російською мовою.

“Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації”, – додав він.