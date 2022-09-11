В окупованому Маріуполі росіяни «відсвяткували день міста»

В Маріуполі російські окупанти влаштували "свято". Разом з оркестром та концертом вони провели так званий "день міста".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вони влаштували концерт російського оркестру у Драмтеатрі. Серед запрошених були колаборанти. Петро Андрющенко наголосив, що звичайних маріупольців там майже не було.

“Розтягнуте георгіївське простирадло біля пластикової бабці. Те саме, що тягали 9 травня і так саме – без маріупольців. Відкриттям сезону трупи зрадників окупаційного Драмтеатру”, – написав він.

Радник мера надав власну оцінку події, яку влаштували росіяни. На його думку, захід був схожий на те, як “ґвалтівник та вбивця влаштовує вечірку для рідних жертви на місці злочину”.