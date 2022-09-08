Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
За його словами, “перший з 5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука”.
Зазначається, що у 2016 році колаборант розікрав ЖЕКи під час передачі майна до КП “Житломасив”, а також заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн зарплатні. Разом зі своєю соратницею Галиною Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.
Як “депутат” брав участь в організації фейкової підвальної сесії колаборанта Євгена Балицького. А нині активно допомагає в організації псевдореферендуму.
- 1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимиром Путіним. Дітям розповідали, що України нібито не існує.
- 3 вересня на території тимчасово окупованого аеродрому Мелітополя пролунало п’ять гучних вибухів.
- Уродженка Мелітополя й так звана “відьма” після початку повномасштабної російсько-української війни заявила, що переїхала на територію Російської Федерації, адже впевнена, що саме воїни ЗСУ буцімто наражають цивільне населення в Україні на небезпеку, завдаючи ракетних ударів.