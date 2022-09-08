8 вересня, сьогодні, у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

За його словами, “перший з 5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука”.

Зазначається, що у 2016 році колаборант розікрав ЖЕКи під час передачі майна до КП “Житломасив”, а також заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн зарплатні. Разом зі своєю соратницею Галиною Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Як “депутат” брав участь в організації фейкової підвальної сесії колаборанта Євгена Балицького. А нині активно допомагає в організації псевдореферендуму.